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    13 Nisan 2018, Cuma

    BEŞİKTAŞ

    Lincoln için Vagner Love + 40 milyon euro istediler!

    Lincoln için 40 milyon euro! Beşiktaş...
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 13.04.2018 Giriş Tarihi: 12.04.2018

    Ocak’ta Vagner ’u isteyen , sambacıyı yine istedi

    için takasa açık olduklarını belirten , takas için 'tan isim istedi. Siyah-beyazlılar, 17 yaşındaki 'ü isterken; Brezilya ekibi ise "Love + 40 milyon euro" yanıtını verdi.

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