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Lincoln için Vagner Love + 40 milyon euro istediler!
Güncelleme Tarihi: 13.04.2018 Giriş Tarihi: 12.04.2018
Ocak’ta Vagner Love’u isteyen Flamengo, sambacıyı yine istedi
Love için takasa açık olduklarını belirten Flamengo, takas için Beşiktaş'tan isim istedi. Siyah-beyazlılar, 17 yaşındaki Lincoln'ü isterken; Brezilya ekibi ise "Love + 40 milyon euro" yanıtını verdi.
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