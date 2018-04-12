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    12 Nisan 2018, Perşembe

    DÜNYADAN FUTBOL

    Enes Ünal'a büyük onur!

    Enes Ünala büyük onur!
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 12.04.2018 Giriş Tarihi: 12.04.2018

    Villareal forması giyen milli futbolcu Enes Ünal, taraftarlar tarafından mart ayının en iyi oyuncusu seçildi.

    Villareal forması giyen milli futbolcumuz Enes Ünal, taraftarlar tarafından düzenlenen oylamada ayın en iyi oyuncusu ödülüne layık görüldü.

    Mart ayında Villareal'in ezeli rakibi Atletico Madrid'le oynadığı ve 2-1 kazandığı maçta takımının iki golünü de atan isim olan Enes, böylece kulüp tarihinde bu ödülü kazanan ilk Türk oyuncu oldu.

    Enes, Villareal kulübünün resmi sitesinde yer alan açıklamasında "Bana oy verip bu ödülü kazanmamı sağlayan herkese teşekkür ederim. Benim kaç gol attığım değil, takımımın kazanmasına katkıda bulunmam önemli." şeklinde konuştu.

    20 yaşındaki golcü futbolcu, geride bıraktığımız ara transfer döneminde kiralık olarak oynadığı Levante'den tekrar Villareal'e geri dönmüş ve ilk 11'in değişilmez ismi olmuştu.

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