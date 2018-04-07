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    07 Nisan 2018, Cumartesi

    DÜNYADAN FUTBOL

    Le Havre'nin 18 yaşındaki oyuncusu Samba Diop hayatını kaybetti

    Yeşil sahalarda bir ölüm daha!
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 07.04.2018 Giriş Tarihi: 07.04.2018

    ekibi 'ın 18 yaşındaki Fransız futbolcusu yaşamını yitirdi.

    Kulüpten yapılan açıklamada, Fransız futbolcu Diop'un dün gece evinde yaşamını yitirdiği duyuruldu.

    Diop'un vefatından dolayı duyulan derin üzüntünün aktarıldığı açıklamada, genç futbolcunun ölüm nedenine dair bilgi verilmedi.

    Ayrıca bugün oynanması planlanan Reims- karşılaşmasının da genç futbolcunun vefatı nedeniyle ertelendiği belirtildi.

    Le Havre'ın B takımında forma giyen savunma oyuncusu Diop, Fransa 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda da görev yapıyordu.

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