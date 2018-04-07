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    07 Nisan 2018, Cumartesi

    DÜNYADAN FUTBOL

    Premier Lig'de derbinin kazananı Manchester United

    Derbinin kazananı Manchester United
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 07.04.2018 Giriş Tarihi: 07.04.2018

    İngiltere lideri , kazanması halinde şampiyonluğu garantileyeceği derbide 'a 3-2 yenildi.

    Pep Guardiola'nın teknik direktörlüğünü yaptığı , haftanın derbi maçında Portekizli teknik adam Jose Mourinho yönetimindeki 'ı ağırladı.

    Karşılaşmanın 25. dakikasında Vincent Kompany'nin kafa golüyle öne geçen ev sahibi takım, beş dakika sonra Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan'ın attığı şık golle soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

    İkinci yarının başında Fransız yıldızı Paul Pogba'nın iki dakika içinde attığı iki golle beraberliği yakalayan Manchester United, 69. dakikada Chris Smalling'in golüyle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

    Bu sezon ikinci mağlubiyetini alan lider Manchester City 84 puanda kalırken, en yakın takipçisi Manchester United puanını 71 yaptı.


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