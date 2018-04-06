Villarrealde ayın futbolcusu Enes Ünal

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Villarreal'de ayın futbolcusu Enes Ünal
Güncelleme Tarihi: 06.04.2018 Giriş Tarihi: 06.04.2018
Milli futbolcu Enes Ünal, İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Villarreal'de mart ayı değerlendirmesinde ayın oyuncusu seçildi.
Villarreal kulübünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Enes Ünal'ın ayın futbolcusu seçildiği belirtildi.
Villarreal'in geçen ay Girona ve Atletico Madrid maçlarında oyuna sonradan giren milli futbolcu, performansıyla göz doldurmuştu.
Enes Ünal özellikle Atletico Madrid karşılaşmasında takımı 1-0 yenik durumdayken 74. dakikada oyuna girerek attığı 2 golle galibiyeti getiren isim olmuştu.
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