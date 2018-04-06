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    06 Nisan 2018, Cuma

    DÜNYADAN FUTBOL

    Villarreal'de ayın futbolcusu Enes Ünal

    Villarrealde ayın futbolcusu Enes Ünal
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 06.04.2018 Giriş Tarihi: 06.04.2018

    Milli futbolcu , İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Villarreal'de mart ayı değerlendirmesinde ayın oyuncusu seçildi.

    Villarreal kulübünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 'ın ayın futbolcusu seçildiği belirtildi.

    Villarreal'in geçen ay Girona ve Atletico Madrid maçlarında oyuna sonradan giren milli futbolcu, performansıyla göz doldurmuştu.

    Enes Ünal özellikle Atletico Madrid karşılaşmasında takımı 1-0 yenik durumdayken 74. dakikada oyuna girerek attığı 2 golle galibiyeti getiren isim olmuştu.

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