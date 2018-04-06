Hatem Ben Arfa Türkiyeye mi geliyor?

3 büyüklere şimdiden kapıyı kapatan Michel Ouazine, “Ben Arfa’ın kafasında Türkiye Ligi yok... Onun önceliği Fransa”da kalmak” eddi

Son iki sezonda adı sık sık Türk takımları ile anılan Hatem Ben Arfa yeniden gündemde... Fakat sezon sonunda serbest kalacak olan Fransız yıldızın menajeri Michel Ouazine şimdiden Türkiye'ye kapıyı kapattı... Ouazine, "Ben Arfa'nın kafasında Türkiye Ligi yok. Onun önceliği Fransa'da kalmak. Şu anda Lyon en mantıklı tercih gibi duruyor. Önümüzdeki günlerde aldığımız kararı duyuracağız" ifadesini kullandı.