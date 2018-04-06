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    06 Nisan 2018, Cuma

    DÜNYADAN FUTBOL

    Hakemlere mermi gönderdiler

    Hakemlere şok tehdit!
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 06.04.2018 Giriş Tarihi: 06.04.2018

    İtalya'da kimliği belirsiz kişiler, İtalya Hakemler Birliği'nin üç üyesine mermi göndererek tehditte bulundular

    İtalya Hakemler Federasyonu (AIA) Başkanı Marcello Nicch şok olayı duyururken, "Bana, yardımcı Narciso Pisacreta ve hakem seçen ekipten Nicola Rizzoli'ye mermiler gönderildi. Polis olayı soruşturuyor" dedi.

    Hakem yorumcularına da tepki gösteren Nicchi, "Bazı televizyon yorumcuları, 'hakemler halka savaş açtı. Düdükle oynamıyorlar, ateş açıyorlar. Hakemleri vurmalısınız ve bu hakemlere izin vermemelisiniz' diyor. Bu sözlerin ardından olayın yaşanması bir tesadüf" diye konuştu.

    Geçen ay hakemlerin ve yürürlüğe giren Video Hakem Uygulaması'nın (VAR) takımlarına karşı büyük hatalar yaptıkları gerekçesiyle yüzlerce Lazio taraftarı AIA binası önünde protesto gösterileri düzenlemişti.

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