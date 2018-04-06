Ünlü menajer Mino Raiola, "Raiola, Pogba ve Mkhitaryan'ı bana önerdi, onlara köpek gibi davranmasın" diyen M.City'nin teknik direktörü Pep Guardiola hakkında şok ifadeler kullandı

Raiola, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Guardiola, fantastik bir teknik direktör. Bir insan olarak ise tam bir sıfır. O bir korkak, o bir köpek."

"Guardiola, klasik bir rahip. 'Dediğimi yap, yaptığımı yapma'. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa, ne kadar iyi bir koç olduğu vurgulanacak. Ama ben ondan nefret edeceğim."

"Guardiola, Zlatan'a, 'bir şikayetin veya problemin olursa git' dedi. Ardından onu görmezden geldi ve oynatmadı. Ona bir merhaba bile demiyordu. Aynısını Maxwell'e de yaptı. Ben de Zlatan'a gidip, 'Arabanı Guardiola'nın özel yerine park et' dedim."

Manchester United'ın yıldız oyuncusu Paul Pogba ise, Guardiola'nın açıklamalarının ardından Twitter hesabından 'Say what?' (Ne dedin?) başlıklı bir fotoğrafını paylaştı.