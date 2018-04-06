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    07 Nisan 2018, Cumartesi

    DÜNYADAN FUTBOL

    Raiola'dan Guardiola'ya şok sözler!

    Guardiolaya şok sözler: O bir korkak, o bir köpek
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 07.04.2018 Giriş Tarihi: 06.04.2018

    Ünlü menajer , "Raiola, Pogba ve Mkhitaryan'ı bana önerdi, onlara köpek gibi davranmasın" diyen M.City'nin teknik direktörü hakkında şok ifadeler kullandı

    Raiola, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

    "Guardiola, fantastik bir teknik direktör. Bir insan olarak ise tam bir sıfır. O bir korkak, o bir köpek."

    "Guardiola, klasik bir rahip. 'Dediğimi yap, yaptığımı yapma'. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa, ne kadar iyi bir koç olduğu vurgulanacak. Ama ben ondan nefret edeceğim."

    "Guardiola, Zlatan'a, 'bir şikayetin veya problemin olursa git' dedi. Ardından onu görmezden geldi ve oynatmadı. Ona bir merhaba bile demiyordu. Aynısını Maxwell'e de yaptı. Ben de Zlatan'a gidip, 'Arabanı Guardiola'nın özel yerine park et' dedim."

    Manchester United'ın yıldız oyuncusu ise, Guardiola'nın açıklamalarının ardından Twitter hesabından 'Say what?' (Ne dedin?) başlıklı bir fotoğrafını paylaştı.

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