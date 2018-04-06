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    06 Nisan 2018, Cuma

    DÜNYADAN FUTBOL

    Pogba, Manchester City'e teklif edilmiş

    Manchesterda Pogba şoku
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 06.04.2018 Giriş Tarihi: 06.04.2018

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'nin teknik direktörü Pep Guardiola, Paul ve Henrikh Mkhitaryan'ın transferinin devre arasında kendilerine teklif edildiğini söyledi.

    Ligde yarın Manchester United ile oynayacakları derbi maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyen 47 yaşındaki Katalan teknik adam, ara transfer döneminde menajer Mino Raiola'nın ve Mkhitaryan için kulüple temasa geçtiğini açıkladı.

    Guardiola, iki yıl önce 89 milyon sterlinlik bonservisle Manchester United'a gelen 25 yaşındaki Pogba ile ilgilenip ilgilenmediği sorusunu yanıtsız bırakırken, Fransız yıldız için "olağanüstü, üst düzey bir futbolcu" ifadesini kullandı.

    İngiliz basınında kariyerini Manchester United'da sürdüren Pogba'nın sezon sonunda takımdan ayrılabileceğini iddiaları yer alıyor. 29 yaşındaki Ermeni orta saha oyuncusu Mkhitaryan ise devre arasında Arsenal'a transfer olmuştu.

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