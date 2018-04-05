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    05 Nisan 2018, Perşembe

    DÜNYADAN FUTBOL

    Milan'dan Gattuso kararı!

    Milandan Gattuso kararı!
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 05.04.2018 Giriş Tarihi: 05.04.2018

    ekiplerinden , teknik direktör 'nun sözleşmesinin 2021'e kadar uzatıldığını duyurdu

    Resmi siteden yapılan açıklamada Milan'ın efsane oyuncusu ve teknik direktörü ile sözleşme uzatmaktan mutluluk duyulduğu kaydedildi.

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