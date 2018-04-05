Milandan Gattuso kararı!

05 Nisan 2018, Perşembe
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Milan'dan Gattuso kararı!
Güncelleme Tarihi: 05.04.2018 Giriş Tarihi: 05.04.2018
İtalya Ligi Serie A ekiplerinden AC Milan, teknik direktör Gennaro Gattuso'nun sözleşmesinin 2021'e kadar uzatıldığını duyurdu
Resmi siteden yapılan açıklamada Milan'ın efsane oyuncusu ve teknik direktörü Gennaro Gattuso ile sözleşme uzatmaktan mutluluk duyulduğu kaydedildi.
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