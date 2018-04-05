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    05 Nisan 2018, Perşembe

    DÜNYADAN FUTBOL

    Cengiz Ünder'den kötü haber!

    Cengiz Ünderden kötü haber!
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 05.04.2018 Giriş Tarihi: 05.04.2018

    İtalya Ligi (Serie A) ekiplerinden forması giyen milli oyuncumuz 'in, çeyrek final rövanşında Barcelona ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyeceği iddia edildi

    Sky Sports İtalya'nın haberine göre 'nde Barcelona ile oynanan çeyrek final ilk maçını sakatlığı dolayısıyla kaçıran 'den kötü haber geldi. Takımın önemli parçası olan milli futbolcunun ligdeki Fiorentina maçında ve Barça ile oynanacak çeyrek final rövanş maçında forma giyemeyeceği belirtildi.

    Cengiz'in muhtemel dönüş tarihinin ise 15 Nisan'da oynanacak Lazio derbisi olduğu öğrenildi.

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