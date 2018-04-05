Cengiz Ünderden kötü haber!

İtalya Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma forması giyen milli oyuncumuz Cengiz Ünder'in, Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Barcelona ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyeceği iddia edildi

Sky Sports İtalya'nın haberine göre Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile oynanan çeyrek final ilk maçını sakatlığı dolayısıyla kaçıran Cengiz Ünder'den kötü haber geldi. Takımın önemli parçası olan milli futbolcunun ligdeki Fiorentina maçında ve Barça ile oynanacak çeyrek final rövanş maçında forma giyemeyeceği belirtildi.

Cengiz'in muhtemel dönüş tarihinin ise 15 Nisan'da oynanacak Lazio derbisi olduğu öğrenildi.