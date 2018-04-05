Devlerin Antoine Griezmann savaşı!

Barça’nın Fransız oyuncu için 100 milyon euro’yu gözden çıkarmasının ardından Manchester United da bu transferde devreye girdi

Uzun süredir Barcelona'nın gündeminde olan ve transferi bittiği konuşulan Antoine Griezmann için flaş bir iddia ortaya atıldı. Geçtiğimiz günlerde Barça'nın Fransız yıldızla anlaştığını ileri süren İspanyol basınında dün çarpıcı gelişmeler vardı. Bu sezon Premier Lig'de hedeflerinin uzağında kalan Manchester United'ın da 26 yaşındaki oyuncuyu istediği belirtildi.

Barça'nın Griezmann'ın serbest kalma bedeli olan 100 milyon euro'yu gözden çıkarmasının ardından ManU'nun da bu parayı ödemeye hazır olduğu kaydedildi. İngiliz ekibinin hocası Mourinho'nın Griezzman'da ısrarcı olduğu ve yıldız futbolcuyla yüksek bir ödeme yapılmasını istediği ifade edildi. Bu sezon Atletico Madrid forması ile 38 resmi maça çıkan Fransız forvet, 23 gol atarken, 11 de asist yaptı.