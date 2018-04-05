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    05 Nisan 2018, Perşembe

    DÜNYADAN FUTBOL

    Devlerin Antoine Griezmann savaşı!

    Devlerin Antoine Griezmann savaşı!
    DÜNYADAN FUTBOL
    Giriş Tarihi: 04.04.2018

    Barça’nın Fransız oyuncu için 100 milyon euro’yu gözden çıkarmasının ardından da bu transferde devreye girdi

    Uzun süredir 'nın gündeminde olan ve transferi bittiği konuşulan için flaş bir iddia ortaya atıldı. Geçtiğimiz günlerde Barça'nın Fransız yıldızla anlaştığını ileri süren İspanyol basınında dün çarpıcı gelişmeler vardı. Bu sezon Premier Lig'de hedeflerinin uzağında kalan 'ın da 26 yaşındaki oyuncuyu istediği belirtildi.

    Barça'nın Griezmann'ın serbest kalma bedeli olan 100 milyon euro'yu gözden çıkarmasının ardından ManU'nun da bu parayı ödemeye hazır olduğu kaydedildi. İngiliz ekibinin hocası Mourinho'nın Griezzman'da ısrarcı olduğu ve yıldız futbolcuyla yüksek bir ödeme yapılmasını istediği ifade edildi. Bu sezon forması ile 38 resmi maça çıkan Fransız forvet, 23 gol atarken, 11 de asist yaptı.

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