Sevilla, Adriano’yu liste başına aldı
İspanyol kulübünün eski futbolcusunu transfer etmek için sezon sonunda Beşiktaş’a teklif yapacağı gelen bilgiler arasında
İspanyol kulübü Sevilla'nın Adriano'yu transfer etmek için sezon sonunda Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi. 33 yaşındaki futbolcu 6 sezon Sevilla'da forma giydikten sonra Barcelona'ya transfer olmuştu. İspanyol kulübünün Escudero'nun performansından memnun olmadığı ve Adriano'yu takıma kazandırmak için bir hamle yapacağı öne sürüldü.
Sevilla'nın Brezilyalı futbolcu için 10 milyon euro'luk bir rakam sunmaya hazırlandığı iddia edildi. Adriano'ya ayrıca Çin'den de iki kulübün talip olduğu ve resmi teklif sunacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.
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