;
    05 Nisan 2018, Perşembe

    DÜNYADAN FUTBOL

    Bayern Münih Lewa’yı bırakmıyor

    Bayern Münih Lewa’yı bırakmıyor
    DÜNYADAN FUTBOL
    Giriş Tarihi: 04.04.2018

    , 'in transfer listesinde yer alan 'yi bırakmıyor.

    Alman ekibinin CEO'su Karl Heinz Rummenigge, 3 yıl daha sözleşmelerinin bulunduğu Lewa'yı satmak istemediklerini belirtip, "Bu oyuncunun bizimle kalacağına eminim ve bu konuda her türlü bahse varım" diye konuştu. 29 yaşındaki futbolcu, Bayern formasıyla bu sezon çıktığı 39 resmi maçta 35 kez rakip fileleri havalandırdı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
    Devlerin Antoine Griezmann savaşı! Devlerin Antoine Griezmann savaşı!
    Sevilla, Beşiktaşlı yıldızı istiyor! Sevilla, Beşiktaşlı yıldızı istiyor!
    Milano derbisinde kazanan yok Milano derbisinde kazanan yok
    BİZE ULAŞIN