Bayern Münih Lewa’yı bırakmıyor

Alman ekibinin CEO'su Karl Heinz Rummenigge, 3 yıl daha sözleşmelerinin bulunduğu Lewa'yı satmak istemediklerini belirtip, "Bu oyuncunun bizimle kalacağına eminim ve bu konuda her türlü bahse varım" diye konuştu. 29 yaşındaki futbolcu, Bayern formasıyla bu sezon çıktığı 39 resmi maçta 35 kez rakip fileleri havalandırdı.

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