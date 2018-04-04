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    04 Nisan 2018, Çarşamba

    DÜNYADAN FUTBOL

    Milano derbisinde kazanan yok

    Milano derbisinde kazanan yok
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 04.04.2018 Giriş Tarihi: 04.04.2018

    İtalya Serie A'nın 30'uncu haftasında oynanan Milano derbisinde Milan ile Inter golsüz berabere kaldı.

    San Siro'da oynanan müsabakada iki ekip de yakaladığı pozisyonları gole çeviremezken, maç da 0-0'lık beraberlikle sona erdi. Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu karşılaşmaya Milan formasıyla ilk 11'de başlarken, 90 dakikada sahada kaldı.

    Bu sonuçla birlikte Milan, 30'uncu haftayı 51 puanla 6'ncı, Inter ise 59 puanla 4'üncü kapatmış oldu.

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