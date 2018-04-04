Milano derbisinde kazanan yok

İtalya Serie A'nın 30'uncu haftasında oynanan Milano derbisinde Milan ile Inter golsüz berabere kaldı.

San Siro'da oynanan müsabakada iki ekip de yakaladığı pozisyonları gole çeviremezken, maç da 0-0'lık beraberlikle sona erdi. Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu karşılaşmaya Milan formasıyla ilk 11'de başlarken, 90 dakikada sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Milan, 30'uncu haftayı 51 puanla 6'ncı, Inter ise 59 puanla 4'üncü kapatmış oldu.