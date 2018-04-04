04 Nisan 2018, Çarşamba
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Milano derbisinde kazanan yok
Güncelleme Tarihi: 04.04.2018 Giriş Tarihi: 04.04.2018
İtalya Serie A'nın 30'uncu haftasında oynanan Milano derbisinde Milan ile Inter golsüz berabere kaldı.
San Siro'da oynanan müsabakada iki ekip de yakaladığı pozisyonları gole çeviremezken, maç da 0-0'lık beraberlikle sona erdi. Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu karşılaşmaya Milan formasıyla ilk 11'de başlarken, 90 dakikada sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte Milan, 30'uncu haftayı 51 puanla 6'ncı, Inter ise 59 puanla 4'üncü kapatmış oldu.
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