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    02 Nisan 2018, Pazartesi

    DÜNYADAN FUTBOL

    Mesut Özil'den flaş gönderme!

    Mesut Özilden flaş gönderme!
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 02.04.2018 Giriş Tarihi: 02.04.2018

    takımlarından 'de forma giyen Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu , Twitter'dan yaptığı paylaşımla olay yarattı.

    Mesut, 'i 3-0 yendikleri lig maçının ardından ligin ilk yarısında oynanan maça göndermede bulunarak "Polis, geçtiğimiz yıl bize yardım etmeyince biz de meseleyi kendimiz çözdük ve bugün 3 puanı aldık." ifadelerini kullandı.

    NELER YAŞANMIŞTI?

    'de Stoke City'nin ligin ilk yarısında oynanan maçta 'ı kendi sahasında 1-0 mağlup etmesi, çoğu Arsenal taraftarı açısından şans olarak yorumlanmıştı.

    Bir Arsenal taraftarının maçın ardından Stoke Police adlı hesaba maçı kastederek "Bir hırsızlık ihbarında bulunmak istiyorum." şeklinde mesaj atmasının ardından ilgili hesaptan 'i tiye alan şu cevap gelmişti:


    "Geciktiğimiz için özür dileriz. Soyadı Özil olan kayıp bir kişiyi aramakla meşguldük. Onu gördünüz mü?"

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