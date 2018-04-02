Mesut Özilden flaş gönderme!

Premier Lig takımlarından Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu Mesut Özil, Twitter'dan yaptığı paylaşımla olay yarattı.

Mesut, Stoke City'i 3-0 yendikleri lig maçının ardından ligin ilk yarısında oynanan maça göndermede bulunarak "Polis, geçtiğimiz yıl bize yardım etmeyince biz de meseleyi kendimiz çözdük ve bugün 3 puanı aldık." ifadelerini kullandı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Premier Lig'de Stoke City'nin ligin ilk yarısında oynanan maçta Arsenal'ı kendi sahasında 1-0 mağlup etmesi, çoğu Arsenal taraftarı açısından şans olarak yorumlanmıştı.



Bir Arsenal taraftarının maçın ardından Stoke Police adlı hesaba maçı kastederek "Bir hırsızlık ihbarında bulunmak istiyorum." şeklinde mesaj atmasının ardından ilgili hesaptan Mesut Özil'i tiye alan şu cevap gelmişti:



"Geciktiğimiz için özür dileriz. Soyadı Özil olan kayıp bir kişiyi aramakla meşguldük. Onu gördünüz mü?"