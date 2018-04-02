Cengiz Ünderden kötü haber!

Sakatlığı bulunan Cengiz Ünder, Roma'nın Barcelona ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sakatlığı süren milli futbolcu Cengiz Ünder, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Barcelona-Roma maçında yer alamayacağı kesinleşti.

Sakatlığı nedeniyle takımının geçtiğimiz hafta sonu oynanan ve Bologna'yla 1-1 berabere kaldığı maçta forma giyemeyen Ünder'in Barcelona ile oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında da görev alamayacağı öğrenildi.

Roma'nın resmi twitter hesabından yapılan açıklamada Radja Nainggolan ve Lorenzo Pellegrini'nin Camp Nou'daki maçta oynayabileceği fakat Cengiz'in kadroya alınmayacağı belirtildi.