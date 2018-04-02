"Hakan Çalhanoğlu çok daha iyi olacak"
İtalya Serie A takımlarından Milan'ın golcüsü Patrick Cutrone, Milan ve Hakan Çalhanoğlu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu
İtalya Serie A takımlarından Milan'ın 19 yaşındaki genç golcüsü Patrick Cutrone beIN Sports'a konuştu. İşte Cutrone'nin açıklamaları:
"Suso ve Hakan Çalhanoğlu farklı karakterde oyuncular ancak birlikte oynamaya alıştık. İyi uyum sağladığımızı düşünüyorum. Hakan da, Suso da, ben de sahada iyi hissediyoruz.
Sezon başında neredeyse herkesin yeni olduğu bir takımdık. Bu da bize birçok problem yarattı. Hakan için de bu böyleydi. Takım olarak bu durumdan etkilendik. Şimdi ise durumlar biraz değişti. Hakan Çalhanoğlu çok kaliteli bir futbolcu. Hem sağ tarafta, hem sol tarafta oynayabilen bir oyuncu. Eminim Hakan da daha iyi performans gösterecek. Üstüne koyarak devam etmek zorundayız."
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