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    02 Nisan 2018, Pazartesi

    DÜNYADAN FUTBOL

    "Hakan Çalhanoğlu çok daha iyi olacak"

    Hakan Çalhanoğlu çok daha iyi olacak
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 02.04.2018 Giriş Tarihi: 02.04.2018

    İtalya takımlarından 'ın golcüsü , Milan ve hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu

    İtalya takımlarından 'ın 19 yaşındaki genç golcüsü beIN Sports'a konuştu. İşte Cutrone'nin açıklamaları:

    "Suso ve farklı karakterde oyuncular ancak birlikte oynamaya alıştık. İyi uyum sağladığımızı düşünüyorum. Hakan da, Suso da, ben de sahada iyi hissediyoruz.

    Sezon başında neredeyse herkesin yeni olduğu bir takımdık. Bu da bize birçok problem yarattı. Hakan için de bu böyleydi. Takım olarak bu durumdan etkilendik. Şimdi ise durumlar biraz değişti. Hakan Çalhanoğlu çok kaliteli bir futbolcu. Hem sağ tarafta, hem sol tarafta oynayabilen bir oyuncu. Eminim Hakan da daha iyi performans gösterecek. Üstüne koyarak devam etmek zorundayız."

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