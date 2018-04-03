Monchiden Cengiz Ünder itirafı

Roma Sportif Direktörü Monchi, Cengiz Ünder transferine dair duydukları çekinceyi ilk defa itiraf etti.

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın sportif direktörü Monchi, Cengiz Ünder'le ilgili açıklamada bulundu. Monchi, Cengiz Ünder'i transfer ederlerken yaşadıkları çekinceyi itiraf ederken şu sözleri söyledi:

"Cengiz'in ne kadar önemli bir futbolcu olabileceği konusunda ikna olduk ve onu çok iyi tanıdık. Tek şüphemiz, uyum sorunu yaşamasıydı. Türkiye'yi hiç terk etmemiş olan bir gençti. Francesco onu anladı ve zaman tanıdı. Bu yüzden önce az süre aldı. Daha sonra kendini buldu ve takımın vazgeçilmezi oldu."

Başarılı spor adamı Cengiz'in sakatlığı nedeniyle Barcelona ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında forma giyemememesinden dolayı üzüntü duyduğunu da sözlerine ekledi