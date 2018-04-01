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    02 Nisan 2018, Pazartesi

    DÜNYADAN FUTBOL

    Erkan Zengin'in kontratında pürüz

    Erkan Zenginin kontratında pürüz
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 02.04.2018 Giriş Tarihi: 02.04.2018

    Eskişehirspor'dan İsveç İsveç 1. Ligi Hammbarby'e transfer olan , kontratında bulunan bir pürüz nedeniyle ilk maçta kadroya alınmadı.

    İsveç 1. Ligi (Allsvenskan) maçları bu hafta başladı. 'in Eskişehirspor'dan transfer olduğu Hammbarby, sahasında IK Sirius takımını 3-1 yendi. Kontratında pürüz çıkan Erkan Zengin, maçı 40 bin Hammbarby taraftarı ile birlikte tribünden izledi. Yeşil-beyazlı taraftarlar, Zengin'e büyük sevgi gösterisinde bulundu.

    Öte yandan Hammbarby kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Eskişehirspor'un Erkan Zengin'in, Hammbarby kulübü ile yaptığı anlaşmayı kabul etmediği için ilk maçta oynatamadıkları belirtildi. Konunun yakından takip edildiği ve problem giderilince Erkan Zengin'in takımda yer alacağı bildirildi.

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