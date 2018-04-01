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    02 Nisan 2018, Pazartesi

    DÜNYADAN FUTBOL

    Atletico 3 puanı tek golle aldı

    Atletico 3 puanı tek golle aldı
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 02.04.2018 Giriş Tarihi: 02.04.2018

    'nin () 30. hafta maçında konuk ettiği 'yı 1-0 yendi.

    Başkent Madrid'deki Wanda Metropolitano Stadı'nda oynanan maçta 34. dakikada penaltıdan Kevin Gameiro'nun attığı golle 'yı 1-0 mağlup etti.

    Deportivo La Coruna'da milli futbolcu Emre Çolak 76 dakika sahada kaldı.

    Bu sonuçla ikinci sıradaki Atletico Madrid puanını 67'ye çıkararak lider konumda bulunan Barcelona ile farkı 9'a indirdi. Kötü günler geçiren Deportivo La Coruna ise 20 puanla 19. sırada yer aldı.


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