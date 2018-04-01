02 Nisan 2018, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Atletico 3 puanı tek golle aldı
Güncelleme Tarihi: 02.04.2018 Giriş Tarihi: 02.04.2018
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 30. hafta maçında Atletico Madrid konuk ettiği Deportivo La Coruna'yı 1-0 yendi.
Başkent Madrid'deki Wanda Metropolitano Stadı'nda oynanan maçta Atletico Madrid 34. dakikada penaltıdan Kevin Gameiro'nun attığı golle Deportivo La Coruna'yı 1-0 mağlup etti.
Deportivo La Coruna'da milli futbolcu Emre Çolak 76 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla ikinci sıradaki Atletico Madrid puanını 67'ye çıkararak lider konumda bulunan Barcelona ile farkı 9'a indirdi. Kötü günler geçiren Deportivo La Coruna ise 20 puanla 19. sırada yer aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ