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    01 Nisan 2018, Pazar

    DÜNYADAN FUTBOL

    Enes Ünal'lı Villareal deplasmanda mağlup

    Enes Ünallı Villareal deplasmanda mağlup
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 01.04.2018 Giriş Tarihi: 01.04.2018

    'nin () 30. hafta maçında ağırladığı Villarreal'i 1-0 mağlup etti.

    kentindeki La Rosaleda Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekip 37. dakikada penaltıdan Chory Castro'nun attığı golle Villarreal'i 1-0'lık skorla geçti.

    29. haftada oynanan Atletico Madrid maçında 1-0 yenik durumdaki Villarreal'i sonradan oyuna girerek attığı 2 golle galibiyete taşıyan milli futbolcu , Malaga maçında da oyuna 52. dakikada dahil oldu ancak bu kez gol atamadı.

    Bu sonuçla Villarreal 47 puanla 5. sırada yer alırken, son sıradaki Malaga puanını 17'ye çıkardı.


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