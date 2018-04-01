Enes Ünallı Villareal deplasmanda mağlup

Malaga kentindeki La Rosaleda Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekip 37. dakikada penaltıdan Chory Castro'nun attığı golle Villarreal'i 1-0'lık skorla geçti.

29. haftada oynanan Atletico Madrid maçında 1-0 yenik durumdaki Villarreal'i sonradan oyuna girerek attığı 2 golle galibiyete taşıyan milli futbolcu Enes Ünal, Malaga maçında da oyuna 52. dakikada dahil oldu ancak bu kez gol atamadı.

Bu sonuçla Villarreal 47 puanla 5. sırada yer alırken, son sıradaki Malaga puanını 17'ye çıkardı.