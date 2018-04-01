Enes Ünallı Villareal deplasmanda mağlup

01 Nisan 2018, Pazar
BİZE ULAŞIN
Enes Ünal'lı Villareal deplasmanda mağlup
Güncelleme Tarihi: 01.04.2018 Giriş Tarihi: 01.04.2018
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 30. hafta maçında Malaga ağırladığı Villarreal'i 1-0 mağlup etti.
Malaga kentindeki La Rosaleda Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekip 37. dakikada penaltıdan Chory Castro'nun attığı golle Villarreal'i 1-0'lık skorla geçti.
29. haftada oynanan Atletico Madrid maçında 1-0 yenik durumdaki Villarreal'i sonradan oyuna girerek attığı 2 golle galibiyete taşıyan milli futbolcu Enes Ünal, Malaga maçında da oyuna 52. dakikada dahil oldu ancak bu kez gol atamadı.
Bu sonuçla Villarreal 47 puanla 5. sırada yer alırken, son sıradaki Malaga puanını 17'ye çıkardı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ