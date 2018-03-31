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    31 Mart 2018, Cumartesi

    DÜNYADAN FUTBOL

    Bayern Münih'ten Borussia Dortmund'a gol yağmuru!

    Münihten Dortmunda gol yağmuru!
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 31.03.2018 Giriş Tarihi: 31.03.2018

    Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) lider , ağırladığı 'u 6-0 mağlup ederek, şampiyonluk yolunda avantajını sürdürdü.

    Allianz Arena'da oynanan ve 75 bin seyircinin izlediği ligin 28. hafta karşılaşmasına hızlı başlayan ev sahibi ekip, 5. ve 44. dakikada Robert Lewandowski, 14. dakikada James Rodriguez, 23. dakikada Thomas Müller ve 45+1'de Franck Ribery'nin golleriyle ilk yarıyı 5-0 önde tamamladı.

    İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Bavyera ekibi, 87. dakikada Lewandowski ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 6-0 galip ayrıldı.

    'da Türk oyuncu Nuri Şahin, 78. dakikada Mario Götze'nin yerine oyuna dahil oldu.

    , aldığı galibiyetle puanını 69'a yükseltti ve tarihindeki 28. lig şampiyonluğuna çok yaklaştı. Borussia Dortmund ise 48 puanla 3. sırada kaldı.

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