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    31 Mart 2018, Cumartesi

    DÜNYADAN FUTBOL

    Cenk'li Everton, Manchester City'ye farklı kaybetti

    Cenkli Everton, Cityye farklı kaybetti
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 31.03.2018 Giriş Tarihi: 31.03.2018

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden , deplasmanda 'ı 3-1 mağlup ederek açık ara farkla liderliğini sürdürdü.

    Ligin 32. haftasında şampiyonluğun favori adayı , orta sıralarda yer alan 'a Goodison Park'ta konuk oldu.

    Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip, 4. dakikada Leroy Sane, 12. dakikada Gabriel Jesus ve 37. dakikada Raheem Sterling'in golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

    İkinci yarıda daha atak bir görüntü sergileyen Everton, 63. dakikada Yannick Bolasie'nin golüyle umutlanmasına rağmen mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı.

    Everton'da maça ilk 11'de başlayan milli oyuncu , 79. dakikada yerini Oumar Niasse'ye bıraktı. Manchester City'de ise Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan, 77. dakikada Kevin de Bruyne'ün yerine oyuna dahil oldu.

    Bu sonuçla lider Manchester City, bir maç eksiğiyle puanını 84'e çıkartarak şampiyonluk yolunda en yakın rakibi Manchester United ile arasındaki 16 puanlık farkı korudu. Everton ise 40 puanla 9'uncu sırada kaldı.

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