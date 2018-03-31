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    31 Mart 2018, Cumartesi

    DÜNYADAN FUTBOL

    Manchester United zorlanmadı

    Manchester United zorlanmadı
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 31.03.2018 Giriş Tarihi: 31.03.2018

    ekiplerinden , konuk ettiği 'yi 2-0 mağlup ederek, ikinci sıradaki yerini korudu.

    Ligin 32. haftasında , Old Trafford Stadı'nda kümede kalma mücadelesi veren 'yi ağırladı.

    Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren ev sahibi ekip, 5. dakikada Romelu Lukaku, 20. dakikada Alexis Sanchez'in golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

    Maçta ağları sarsan Belçikalı golcü Lukaku, Premier Lig'deki 100'üncü golüne ulaştı. Bu sonuçla Manchester United, bir maç eksiğiyle puanını 68'e çıkararak ligde ikinci sıradaki yerini korudu. Swansea City ise 31 puanla 15'inci sıraya geriledi.

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