Tosun Paşaya yeni hoca

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da, geçtiğimiz yıl Kasım ayında göreve getirilen teknik direktör Sam Allardyce ile yolların ayrılacağı ve yerine Shakhtar Donetsk'in hocası Paulo Fonseca'nın getirileceği iddia edildi.

İngiltere medyasında yer alan haberlere göre, geçtiğimiz yıl Kasım ayında Ronald Koeman'ın yerine Everton'ın başına getirilen 63 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı Allardyce ile gelecek sezon öncesinde yollar ayrılacak.

Mirror'ın iddiasına göre, Allardyce ile yolları ayırmayı düşünen Everton'ın sahibi Farhad Moshiri, Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü genç teknik adam Paulo Fonseca'yı takımın başına getirmeyi düşünüyor.



Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Paulo Fonseca

Son dönemde kulübe yaptığı yatırımların karşılığını almayı isteyen Moshiri'nin kulüp içerisindeki hiyerarşiyi yeniden düzenlemek için teknik direktör değişikliğine gitmeyi planladığı ifade edildi.

45 yaşındaki Fonseca, daha önce Porto ve Braga gibi takımlarda görev alırken 2016 yılından beri Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in teknik direktörlüğünü sürdürüyor.