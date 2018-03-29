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    29 Mart 2018, Perşembe

    DÜNYADAN FUTBOL

    Tosun Paşa'ya yeni hoca

    Tosun Paşaya yeni hoca
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 29.03.2018 Giriş Tarihi: 29.03.2018

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'da, geçtiğimiz yıl Kasım ayında göreve getirilen teknik direktör ile yolların ayrılacağı ve yerine 'in hocası 'nın getirileceği iddia edildi.

    İngiltere medyasında yer alan haberlere göre, geçtiğimiz yıl Kasım ayında Ronald Koeman'ın yerine 'ın başına getirilen 63 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı Allardyce ile gelecek sezon öncesinde yollar ayrılacak.

    Mirror'ın iddiasına göre, Allardyce ile yolları ayırmayı düşünen Everton'ın sahibi Farhad Moshiri, 'in teknik direktörü genç teknik adam 'yı takımın başına getirmeyi düşünüyor.


    Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Paulo Fonseca

    Son dönemde kulübe yaptığı yatırımların karşılığını almayı isteyen Moshiri'nin kulüp içerisindeki hiyerarşiyi yeniden düzenlemek için teknik direktör değişikliğine gitmeyi planladığı ifade edildi.

    45 yaşındaki Fonseca, daha önce Porto ve Braga gibi takımlarda görev alırken 2016 yılından beri Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in teknik direktörlüğünü sürdürüyor.

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