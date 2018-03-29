UEFAdan rekor ceza! 10 yıl men...

UEFA, Arnavutluk ekiplerinden Skenderbeu'ya şike yaptığı gerekçesiyle 10 yıl futboldan men ve 1 milyon euro para cezası verdi

UEFA, Arnavutluk ekibi Skenderbeu'ya çok ağır bir ceza verdi! 2011 yılından bu yana çok sayıda maçta şike yaptığı tespit edilen Skenderbeu, 10 yıl Avrupa'dan men edildi.

Sporx'in haberine göre, Skenderbeu'nun 50'den fazla maçta şike yaptığını belirten UEFA, Arnavutluk ekibine ayrıca 1 milyon Euro para cezası verdi.

SKENDERBEU CAS'A GİDECEK

Kulüp hisselerinin büyük bir çoğunluğuna sahip olan Ardian Takaj, UEFA'dan gelen cezanın ardından yaptığı açıklamada ''Bu hikayede biz temiz olduğumuza inanıyoruz. Beklemediğimiz bir karar oldu. Masum olduğumuza inancımız tam. CAS'a gideceğiz ve hakkımızı savunacağız'' sözlerini kullandı.