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    29 Mart 2018, Perşembe

    DÜNYADAN FUTBOL

    Roma Başkanı'ndan flaş Cengiz açıklaması!

    Roma Başkanından flaş Cengiz açıklaması!
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 29.03.2018 Giriş Tarihi: 29.03.2018

    'le ilgili çıkan transfer haberleri Başkanı Pallotta'nın da kulağına gitti. Tecrübeli futbol adamı, Cengiz Ünder hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

    İtalya Serie A ekiplerinden 'da Başkan James Pallotta, 'den övgüyle söz etti.

    60 yaşındaki futbol adamı, bu sezon Roma forması ile 24 maçta 6 gol kaydeden ve 1 gol pası veren milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in, çok iyi oynamaya başladığını söyledi. Pallotta, "Cengiz, transfer döneminde başka kulüplerin hedefinde olabilir ama onunla 5 yıllık sözleşme imzaladık.Önümüzdeki 5 yıl boyunca bizimle olacak" ifadelerini kullandı.

    CENGİZ'İN DURUMU ALISSON'A BENZİYOR

    Başkan James Pallotta, "Cengiz'in durumu kalecimiz Alisson'un durumuna benziyor. Takıma geldiğinde onun hakkında da çok şey söylendi. Ancak ilk günden beri hayranıydım. Şu an ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu göstermesine çok sevindim. Bu futbolcular, gelecekte bize çok faydalı olacak" şeklinde konuştu.

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