Roma Başkanından flaş Cengiz açıklaması!

Cengiz Ünder'le ilgili çıkan transfer haberleri Roma Başkanı Pallotta'nın da kulağına gitti. Tecrübeli futbol adamı, Cengiz Ünder hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da Başkan James Pallotta, Cengiz Ünder'den övgüyle söz etti.

60 yaşındaki futbol adamı, bu sezon Roma forması ile 24 maçta 6 gol kaydeden ve 1 gol pası veren milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in, çok iyi oynamaya başladığını söyledi. Pallotta, "Cengiz, transfer döneminde başka kulüplerin hedefinde olabilir ama onunla 5 yıllık sözleşme imzaladık.Önümüzdeki 5 yıl boyunca bizimle olacak" ifadelerini kullandı.

CENGİZ'İN DURUMU ALISSON'A BENZİYOR

Başkan James Pallotta, "Cengiz'in durumu kalecimiz Alisson'un durumuna benziyor. Takıma geldiğinde onun hakkında da çok şey söylendi. Ancak ilk günden beri hayranıydım. Şu an ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu göstermesine çok sevindim. Bu futbolcular, gelecekte bize çok faydalı olacak" şeklinde konuştu.