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    29 Mart 2018, Perşembe

    DÜNYADAN FUTBOL

    Avrupa liglerinin vazgeçilmez futbolcuları

    Avrupa liglerinin vazgeçilmez futbolcuları
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 29.03.2018 Giriş Tarihi: 29.03.2018

    Avrupa'nın 5 büyük liginde top koşturan 16 futbolcu, kulüplerinin bütün karşılaşmalarında 90 dakika sahada kalmayı başardı. Sakatlanma ve kart görme ihtimali düşük kaleciler değerlendirme dışı bırakıldığında, "en fazla süre" alan isim, 31 maçla Huddersfield Town'dan Zanka oldu. Bu futbolcular arasında hücum hattında oynayan tek isim Espanyol'dan Moreno ve 35 yaşında olmasına rağmen istikrarıyla parmak ısırtan 04'ten Naldo dikkati çekti.

    Avrupa'nın 5 büyük liginden yalnızca 16 futbolcu, bu sezon kulüplerinin tüm maçlarında 90 dakika forma giydi.

    Yaklaşık 4'te 3'lük bölümün tamamlandığı Avrupa'nın önde gelen liglerinde oynayan az sayıda futbolcu, hem teknik direktörlerinin vazgeçilmezi oldu hem de sakatlık veya ceza yüzünden bir dakika bile kaçırmadı.

    Transfermarkt'ın verilerine göre, Avrupa'nın en büyük 5 ligi olarak değerlendirilen İngiltere (), İspanya (La Liga), Almanya (Bundesliga), (Serie A) ve Fransa'nın (Ligue 1) en üst futbol liglerinde bunu, sadece 16 futbolcu başarabildi.

    Mevkileri gereği sakatlanma ve kart görme ihtimali düşük kaleciler değerlendirme dışı bırakıldığında, "en fazla süre" alan isim, Premier Lig ekibi Huddersfield Town'ın "Zanka" lakaplı stoperi Mathias Jattah-Njie Jorgensen oldu. Gambiya asıllı Danimarkalı oyuncu, 31 lig maçında 2 bin 790 dakika sahada kaldı.

    Zanka'yı, takımlarının çıktığı 30 maçta da firesiz oynayan Premier Lig'den Harry Maguire (Leicester City), Alfie Mawson (Swansea City), Jack Cork (Burnley), Lewis Dunk (Brighton) ve Ligue 1'den ise Christophe Kerbrat (Guingamp) takip etti.

    La Liga'da Espanyol forması giyen Gerard Moreno, 16 futbolcu arasında hücum hattında oynayan tek isim olarak dikkati çekti. 29 karşılaşmada 2 bin 610 dakika süre alan İspanyol futbolcu, fileleri 12 kez havalandırdı.

    Listenin göze çarpan bir diğer ismi de Bundesliga takımlarından 04'ün savunmasında görev yapan "Naldo" lakaplı Ronaldo Aparecido Rodrigues oldu. Brezilyalı stoper, 35 yaşında olmasına rağmen kulübünün 27 maçında da 90 dakika oynadı. Naldo, bu sürede 5 gol ve 2 asist üreterek skora da katkıda bulundu.

    SÜPER LİG'DE BAŞARABİLEN YOK

    26 haftanın geride kaldığı Spor Toto Süper Lig'deki hiçbir futbolcu, tüm karşılaşmalarda oynayamadı.

    Takımlarını sadece bir maçta yalnız bırakan Gael Clichy (Medipol Başakşehir), Titi (Bursaspor), Diego (Antalyaspor), Caner Osmanpaşa (Teleset Mobilya Akhisarspor) ve Mattias Bjarsmyr (Demir Grup Sivasspor), 2 bin 250'şer dakikayla Süper Lig'in "en fazla süre" alan isimleri oldular.

    Avrupa'nın 5 büyük liginde, takımının tüm maçlarında 90 dakika oynayan futbolcular şöyle:

    FutbolcuKulüpLigMaçOyuncunun sahada kalma süresi
    ZankaHuddersfield Townİngiltere312790
    Harry MaguireLeicester Cityİngiltere302700
    Alfie MawsonSwansea Cityİngiltere302700
    Jack CorkBurnleyİngiltere302700
    Lewis DunkBrightonİngiltere302700
    Christophe KerbratGuingampFransa302700
    Gerard MorenoEspanyolİspanya292610
    Milan SkriniarInterİtalya282520
    Francesco AcerbiSassuoloİtalya282520
    Nicolas N'KoulouTorinoİtalya282520
    Matias SilvestreSampdoriaİtalya282520
    Matthias GinterBorussia MönchengladbachAlmanya272430
    Benjamin PavardStuttgartAlmanya272430
    Marvin PlattenhardtHertha BerlinAlmanya272430
    Christian GünterFreiburgAlmanya272430
    NaldoSchalke 04Almanya272430

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