Ben Arfadan veda açıklaması

29 Mart 2018, Perşembe
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Fenerbahçe ve Beşiktaş ile son dönemde adı çokça anılan Hatem Ben Arfa, Paris Saint Germain'e veda açıklaması yaptı. Haziranda Fransız ekibiyle yaptığı sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli futbolcu, PSG'de devam etmeyeceğini duyurdu.
Ben Arfa'dan veda açıklaması
Güncelleme Tarihi: 29.03.2018 Giriş Tarihi: 29.03.2018
Paris Saint Germain'de forma giyen Hatem Ben Arfa, veda etti.
Fenerbahçe ve Beşiktaş ile son dönemde adı çokça anılan Hatem Ben Arfa, Paris Saint Germain'e veda açıklaması yaptı. Haziranda Fransız ekibiyle yaptığı sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli futbolcu, PSG'de devam etmeyeceğini duyurdu.
Ben Arfa'nın açıklaması şöyle:
Yakın zamanda PSG ile olan maceram sona erecek. Geçirdiğim tüm zor zamanlara rağmen bu formayı giydiğim için mutluyum, bu kulübü her zaman seveceğim
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