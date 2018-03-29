Beşiktaşın Talisca stratejisi

Beşiktaş'ta birinci gündem maddesi Anderson Talisca'nın durumu.. Sambacı ile ilgili her gün yeni bir kaynaktan yeni bir açıklama gelirken, Beşiktaş yönetimi ise oldukça soğukkanlı davranıyor.

Beşiktaş'ta birinci gündem maddesi Anderson Talisca'nın durumu.. Sambacı ile ilgili her gün yeni bir kaynaktan yeni bir açıklama gelirken, Beşiktaş yönetimi ise oldukça soğukkanlı davranıyor.