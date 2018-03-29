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    29 Mart 2018, Perşembe

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'ın Talisca stratejisi

    Beşiktaşın Talisca stratejisi
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 29.03.2018 Giriş Tarihi: 28.03.2018

    'ta birinci gündem maddesi Anderson 'nın durumu.. Sambacı ile ilgili her gün yeni bir kaynaktan yeni bir açıklama gelirken, Beşiktaş yönetimi ise oldukça soğukkanlı davranıyor.

    'ta birinci gündem maddesi Anderson 'nın durumu.. Sambacı ile ilgili her gün yeni bir kaynaktan yeni bir açıklama gelirken, Beşiktaş yönetimi ise oldukça soğukkanlı davranıyor.

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