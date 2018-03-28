Brezilya, Almanyayı Gabriel Jesus ile devirdi

2018 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynanan maçta Brezilya, deplasmanda Almanya'yı 1-0 mağlup etti.

Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan konuk ekip Brezilya, 37. dakikada Gabriel Jesus'un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Dünya Kupası'nın son sahibi Almanya, ikinci yarıda geliştirdiği ataklardan sonuç alamadı ve mücadele Brezilya'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla 23 maç sonra kaybeden Almanya, önceki yenilmezlik serisi rekorunu egale etmeyi başaramadı. Türk asıllı futbolculardan Liverpoollu Emre Can ile Arsenalli Mesut Özil'in forma giymediği Almanya'da, Manchester Cityli İlkay Gündoğan ise 81'inci dakikada yerini Timo Werner'e bıraktı.

Brezilya'da ise Beşiktaşlı Talisca kadroda yer almadı.