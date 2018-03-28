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    28 Mart 2018, Çarşamba

    DÜNYADAN FUTBOL

    Brezilya, Almanya'yı Gabriel Jesus ile devirdi

    Brezilya, Almanyayı Gabriel Jesus ile devirdi
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 28.03.2018 Giriş Tarihi: 28.03.2018

    2018 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynanan maçta , deplasmanda 'yı 1-0 mağlup etti.

    Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan konuk ekip , 37. dakikada 'un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

    Dünya Kupası'nın son sahibi , ikinci yarıda geliştirdiği ataklardan sonuç alamadı ve mücadele Brezilya'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

    Bu sonuçla 23 maç sonra kaybeden Almanya, önceki yenilmezlik serisi rekorunu egale etmeyi başaramadı. Türk asıllı futbolculardan Liverpoollu Emre Can ile Arsenalli Mesut Özil'in forma giymediği Almanya'da, Manchester Cityli İlkay Gündoğan ise 81'inci dakikada yerini Timo Werner'e bıraktı.

    Brezilya'da ise Beşiktaşlı Talisca kadroda yer almadı.

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