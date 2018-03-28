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    28 Mart 2018, Çarşamba

    GALATASARAY

    İşte Monchi'nin Galatasaray'dan istediği 5 genç yıldız

    İşte Monchinin G.Saraydan istediği genç yıldızlar
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 28.03.2018 Giriş Tarihi: 28.03.2018

    Milli futbolcu Cengiz Ünder’in formasını giydiği Roma’nın Sportif Direktörü Monchi, gözünü ’ın genç yeteneklerine çevirdi.

    Milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma'nın Sportif Direktörü Monchi, gözünü 'ın genç yeteneklerine çevirdi.

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