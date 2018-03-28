28 Mart 2018, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
İşte Monchi'nin Galatasaray'dan istediği 5 genç yıldız
Güncelleme Tarihi: 28.03.2018 Giriş Tarihi: 28.03.2018
Milli futbolcu Cengiz Ünder’in formasını giydiği Roma’nın Sportif Direktörü Monchi, gözünü Galatasaray’ın genç yeteneklerine çevirdi.
Milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma'nın Sportif Direktörü Monchi, gözünü Galatasaray'ın genç yeteneklerine çevirdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ