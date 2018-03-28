28 Mart 2018, Çarşamba
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İngiltere ile İtalya yenişemedi
Güncelleme Tarihi: 28.03.2018 Giriş Tarihi: 28.03.2018
İngiltere hazırlık karşılaşmasında İtalya ile karşılaştı.
İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan hazırlık maçında ise İngiltere, Dünya Kupası vizesi alamayan İtalya ile 1-1 berabere kaldı.
İngiltere, 26. dakikada Jamie Vardy'nin golüyle öne geçmesine rağmen İtalya, 87. dakikada Lorenzo Insigne'in penaltıdan attığı golle skoru eşitledi.
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