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    28 Mart 2018, Çarşamba

    DÜNYADAN FUTBOL

    İngiltere ile İtalya yenişemedi

    İngiltere ile İtalya yenişemedi
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 28.03.2018 Giriş Tarihi: 28.03.2018

    İngiltere hazırlık karşılaşmasında İtalya ile karşılaştı.

    İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan hazırlık maçında ise İngiltere, Dünya Kupası vizesi alamayan İtalya ile 1-1 berabere kaldı.

    İngiltere, 26. dakikada Jamie Vardy'nin golüyle öne geçmesine rağmen İtalya, 87. dakikada Lorenzo Insigne'in penaltıdan attığı golle skoru eşitledi.

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