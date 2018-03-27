Komşudaki futbol maçları hakkında karar verildi

Yunanistan Süper Ligi'nde AEK-PAOK mücadelesinde çıkan olaylar sebebiyle askıya alınan futbol maçlarının hafta sonundan itibaren kaldığı yerden devam edeceği açıklandı.

Yunanistan'da, PAOK'un başkanı Ivan Savvides'in silahla sahaya girmesinin ardından askıya alınan futbol maçlarının hafta sonundan itibaren devam edileceği açıklandı.

Reuters'te yer alan habere göre; Yunanistan hükümeti 12 Mart'tan bu yana askıda olan futbol maçlarının hafta sonundan itibaren kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.

AEK maçında belindeki tabancasıyla sahaya girerek hakemlerin üzerine yürüyen İvan Savvides, daha sonra yaptığı bu hareket nedeniyle özür dilemişti.