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    27 Mart 2018, Salı

    DÜNYADAN FUTBOL

    Fransa, Rusya'yı rahat geçti

    Fransa, Rusyayı rahat geçti
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 27.03.2018 Giriş Tarihi: 27.03.2018

    hazırlıkları kapsamında oynanan maçta , deplasmanda 'yı 3-1 mağlup etti.

    Saint Petersburg Stadı'nda oynanan mücadelede 'ya galibiyeti getiren golleri 40. ve 83. dakikalarda Kylian Mbappe ile 49. dakikada Paul Pogba kaydetti. 'nın tek golü ise 68. dakikada Fedor Smolov'dan geldi.

    Rusya Milli Takımı'nda, Fenerbahçe'de forma giyen Roman Neustaedter 90 dakika görev yaptı.

    Günün diğer hazırlık maçında İran, Merkur Arena'da konuk ettiği Cezayir'i 2-1 yendi.


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