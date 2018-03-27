Fransa, Rusyayı rahat geçti

27 Mart 2018, Salı
BİZE ULAŞIN
Fransa, Rusya'yı rahat geçti
Güncelleme Tarihi: 27.03.2018 Giriş Tarihi: 27.03.2018
2018 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynanan maçta Fransa, deplasmanda Rusya'yı 3-1 mağlup etti.
Saint Petersburg Stadı'nda oynanan mücadelede Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 40. ve 83. dakikalarda Kylian Mbappe ile 49. dakikada Paul Pogba kaydetti. Rusya'nın tek golü ise 68. dakikada Fedor Smolov'dan geldi.
Rusya Milli Takımı'nda, Fenerbahçe'de forma giyen Roman Neustaedter 90 dakika görev yaptı.
Günün diğer hazırlık maçında İran, Merkur Arena'da konuk ettiği Cezayir'i 2-1 yendi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ