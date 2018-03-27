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    27 Mart 2018, Salı

    DÜNYADAN FUTBOL

    Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder Avrupa'da ilk 10'da

    Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder Avrupada ilk 10da
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 27.03.2018 Giriş Tarihi: 27.03.2018

    İtalya'da oynayan milli futbolcularımız ve sergiledikleri performansla dikkat çekerken Avrupa'nın en iyi 10 kanat oyuncusu arasında girmeyi başardı.

    İtalya'ya sezon başında transfer olan ve takımlarında sergiledikleri performansla adından sıkça söz ettirmeye başladı. İki oyuncu da Avrupa'nın en iyileri arasında yer aldı.

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