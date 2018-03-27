Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder Avrupada ilk 10da

27 Mart 2018, Salı
BİZE ULAŞIN
Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder Avrupa'da ilk 10'da
Güncelleme Tarihi: 27.03.2018 Giriş Tarihi: 27.03.2018
İtalya'da oynayan milli futbolcularımız Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder sergiledikleri performansla dikkat çekerken Avrupa'nın en iyi 10 kanat oyuncusu arasında girmeyi başardı.
İtalya'ya sezon başında transfer olan Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu takımlarında sergiledikleri performansla adından sıkça söz ettirmeye başladı. İki oyuncu da Avrupa'nın en iyileri arasında yer aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ