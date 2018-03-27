Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder Avrupada ilk 10da

İtalya'da oynayan milli futbolcularımız Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder sergiledikleri performansla dikkat çekerken Avrupa'nın en iyi 10 kanat oyuncusu arasında girmeyi başardı.

İtalya'ya sezon başında transfer olan Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu takımlarında sergiledikleri performansla adından sıkça söz ettirmeye başladı. İki oyuncu da Avrupa'nın en iyileri arasında yer aldı.