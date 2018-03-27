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    27 Mart 2018, Salı

    DÜNYADAN FUTBOL

    Messi, Arjantin kadrosundan çıkarıldı

    Messi, Arjantin kadrosundan çıkarıldı
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 27.03.2018 Giriş Tarihi: 27.03.2018

    sakatlığı sebebiyle kadrosundan çıkarıldı

    Yapılan açıklamaya göre antremanda sakatlık geçiren 'nin, kadrodan çıkartıldığı ve bu akşam oynanancak maçında formay giyemeyeceği belirtildi.

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