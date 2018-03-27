27 Mart 2018, Salı
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Messi, Arjantin kadrosundan çıkarıldı
Güncelleme Tarihi: 27.03.2018 Giriş Tarihi: 27.03.2018
Lionel Messi sakatlığı sebebiyle Arjantin kadrosundan çıkarıldı
Yapılan açıklamaya göre antremanda sakatlık geçiren Lionel Messi'nin, kadrodan çıkartıldığı ve bu akşam oynanancak İspanya maçında formay giyemeyeceği belirtildi.
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