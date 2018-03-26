Stögerden Boltu üzecek açıklama

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Stöger'den Bolt'u üzecek açıklama
Güncelleme Tarihi: 26.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018
Rekortmen atlet Usain Bolt bir süredir Alman ekibi Borussia Dortmund ile antrenmanlara çıkıyordu. Bolt için Alman kulübün teknik direktörü Peter Stöger'den açıklama geldi.
Rekortmen atlet Usain Bolt'un futbol kariyeri başlamadan bitmek üzere.
Teknik Direktör Peter Stöger, önceki gün takımıyla antrenmana çıkan atletizm efsanesine kırmızı ışık yaktı.
Peter Stöger, "Futbol yetenekleri var ama üst sınıf takımlarda oynaması imkansız. Onun gibi bir insanla tanışmak benim için bir gururdu.'' dedi.
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