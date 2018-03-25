Usain Bolt Dortmundda oynayacak mı? Açıklama geldi...

Geçtiğimiz günlerde Almanya Futbol Ligi Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund ile antrenmana çıkan rekortmen atlet Usain Bolt için Alman kulübün teknik direktörü Peter Stöger'den açıklama geldi. Stöger yaptığı açıklamada Usain Bolt'un üst düzey futbol oynamasının imkansız olduğunu söyledi.

Rekortmen atlet Usain Bolt'un futbol kariyeri başlamadan bitmek üzere... Borussia Dortmund Teknik Direktörü Peter Stöger, önceki gün takımıyla antrenmana çıkan atletizm efsanesine kırmızı ışık yaktı: "Futbol yetenekleri var ama üst sınıf takımlarda oynaması imkansız. Onun gibi bir insanla tanışmak benim için bir gururdu.''