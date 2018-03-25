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    25 Mart 2018, Pazar

    DÜNYADAN FUTBOL

    Usain Bolt Dortmund'da oynayacak mı? Açıklama geldi...

    Usain Bolt Dortmundda oynayacak mı? Açıklama geldi...
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 25.03.2018 Giriş Tarihi: 25.03.2018

    Geçtiğimiz günlerde Almanya Futbol Ligi Bundesliga takımlarından ile antrenmana çıkan rekortmen atlet için Alman kulübün teknik direktörü 'den açıklama geldi. Stöger yaptığı açıklamada Usain Bolt'un üst düzey futbol oynamasının imkansız olduğunu söyledi.

    Rekortmen atlet 'un futbol kariyeri başlamadan bitmek üzere... Teknik Direktörü , önceki gün takımıyla antrenmana çıkan atletizm efsanesine kırmızı ışık yaktı: "Futbol yetenekleri var ama üst sınıf takımlarda oynaması imkansız. Onun gibi bir insanla tanışmak benim için bir gururdu.''

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