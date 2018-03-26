Dünya Kupası öncesi dikkat çeken olay: 7-1

Dünya Kupası hazırlıkları yapan takımların karşılaşmalarında Güney ve Kuzey Amerika ekipleri, Avrupa ülkelerine büyük üstünlük sağladı.

Bu maçların 7'sini Amerika ekipleri kazanırken Avrupa tek galibiyetini Danimarka'yla aldı. Danimarka Panama'yı 1-0'la geçti.

Güney Amerika takımlarının kazandığı maçlar ise şöyle:

Uruguay 2-0 Çekya

Peru 2-0 Hırvatistan

Meksika 3-0 İzlanda

Fransa 2-3 Kolombiya

Rusya 0-3 Brezilya

Arjantin 2-0 İtalya

İskoçya 0-1 Kosta Rika

Amerika ve Avrupa ekipleri bugün ve yarın oynanacak hazırlık maçlarında da rakip olacak.

İşte o maçlar:

Galler - Uruguay

İspanya - Arjantin

Almanya - Brezilya

Danimarka - Şili

İsviçre - Panama

Peru - İzlanda

Meksika - Hırvatistan