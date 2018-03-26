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    26 Mart 2018, Pazartesi

    DÜNYADAN FUTBOL

    Dünya Kupası öncesi dikkat çeken olay: 7-1

    Dünya Kupası öncesi dikkat çeken olay: 7-1
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 26.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018

    Dünya Kupası hazırlıkları yapan takımların karşılaşmalarında Güney ve Kuzey Amerika ekipleri, Avrupa ülkelerine büyük üstünlük sağladı.

    Bu maçların 7'sini Amerika ekipleri kazanırken Avrupa tek galibiyetini Danimarka'yla aldı. Danimarka Panama'yı 1-0'la geçti.

    Güney Amerika takımlarının kazandığı maçlar ise şöyle:

    Uruguay 2-0 Çekya
    Peru 2-0 Hırvatistan
    Meksika 3-0 İzlanda
    Fransa 2-3 Kolombiya
    Rusya 0-3 Brezilya
    Arjantin 2-0 İtalya
    İskoçya 0-1 Kosta Rika

    Amerika ve Avrupa ekipleri bugün ve yarın oynanacak hazırlık maçlarında da rakip olacak.

    İşte o maçlar:

    Galler - Uruguay
    İspanya - Arjantin
    Almanya - Brezilya
    Danimarka - Şili
    İsviçre - Panama
    Peru - İzlanda
    Meksika - Hırvatistan

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