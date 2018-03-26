26 Mart 2018, Pazartesi
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Uruguay 2-0 Çekya
Galler - Uruguay
Dünya Kupası öncesi dikkat çeken olay: 7-1
Güncelleme Tarihi: 26.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018
Dünya Kupası hazırlıkları yapan takımların karşılaşmalarında Güney ve Kuzey Amerika ekipleri, Avrupa ülkelerine büyük üstünlük sağladı.
Bu maçların 7'sini Amerika ekipleri kazanırken Avrupa tek galibiyetini Danimarka'yla aldı. Danimarka Panama'yı 1-0'la geçti.
Güney Amerika takımlarının kazandığı maçlar ise şöyle:
Uruguay 2-0 Çekya
Peru 2-0 Hırvatistan
Meksika 3-0 İzlanda
Fransa 2-3 Kolombiya
Rusya 0-3 Brezilya
Arjantin 2-0 İtalya
İskoçya 0-1 Kosta Rika
Amerika ve Avrupa ekipleri bugün ve yarın oynanacak hazırlık maçlarında da rakip olacak.
İşte o maçlar:
Galler - Uruguay
İspanya - Arjantin
Almanya - Brezilya
Danimarka - Şili
İsviçre - Panama
Peru - İzlanda
Meksika - Hırvatistan
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