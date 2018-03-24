Portekiz Ronaldo ile kazandı

İsviçre'nin Zürih kentindeki Letzigrund Stadı'nda oynanan maçta Portekiz, Ronaldo'nun golleriyle Mısır'ı 2-1 yendi.

İsviçre'nin Zürih kentindeki Letzigrund Stadı'nda oynanan maçta Portekiz, Ronaldo'nun golleriyle Mısır'ı 2-1 yendi.

Muhammed Salah'ın, 56. dakikadaki golüyle Mısır'ı 1-0 öne geçirdiği maçta son Avrupa şampiyonu Portekiz, 90+2 ve 90+4. dakikalarda Cristiano Ronaldo'nun attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Portekiz Milli Takımı'nda Cristiano Ronaldo 90 dakika forma giyerken, Beşiktaşlı yıldız futbolcu Ricardo Quaresma 61. dakikada Joao Mario'nun yerine oyuna dahil oldu.

ALMANYA, İSPANYA İLE BERABERE KALDI

Almanya'nın Düsseldorf kentindeki Esprit Arena'da oynanan mücadelede İspanya, 6. dakikada Rodrigo'nun golüyle öne geçti. Dünya Kupası'nın son sahibi Almanya, 35. dakikada Thomas Müller ile skora dengeyi getirdi ve ilk yarı berabere tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takım da skoru lehine değiştiremedi ve mücadele 1-1 berabere sona erdi.

Türk asıllı futbolculardan Mesut Özil 90 dakika sahada kalırken, İlkay Gündoğan 53. dakikada Sami Khedira'nın yerine oyuna girdi. Liverpoollu Emre Can ise yedek kulübesinde görev bekledi.

ASTORİ UNUTULMADI

İngiltere'nin Manchester kentindeki Etihad Stadı'nda oynanan hazırlık maçında Arjantin, İtalya'yı 2-0 yendi.

Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi'nin yedek kulübesinde oturduğu maçta Arjantin'e galibiyeti getiren golleri, 75. dakikada Ever Banega ve 85. dakikada Manuel Lanzini kaydetti.

İtalya Milli Takımı oyuncuları, bu ay başında hayatını kaybeden takım arkadaşları Davide Astori'yi unutmadı.

Isınmaya Astori'nin 13 numaralı formasıyla çıkan futbolcuların maçta giydikleri formada ise "Davide her zaman bizimle, 13" yazısı yer aldı.

Karşılaşma öncesinde de Astori için saygı duruşunda bulunuldu.

İNGİLTERE LİNGARD İLE KAZANDI

Johan Cruijff Arena'da oynanan hazırlık maçında İngiltere, Hollanda'yı 1-0 mağlup etti.

İlk yarısı golsüz sona eren maçta İngiltere'ye galibiyeti getiren golü, 56. dakikada Jesse Lingard attı.

Beşiktaşlı futbolcu Ryan Babel, Hollanda Milli Takımı'nda 66. dakikada oyuna girdi.