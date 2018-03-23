;
    23 Mart 2018, Cuma

    DÜNYADAN FUTBOL

    Ibra'nın transfer detayları ortaya çıktı!

    Ibranın transfer detayları ortaya çıktı!
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 23.03.2018 Giriş Tarihi: 23.03.2018

    Manchester United'ın sözleşmesini feshettiği ve ABD birinci futbol ligi MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy'yle anlaşmaya varan Zlatan Ibrahimovic'in transferiyle ilgili detaylar ortaya çıktı.

    Fransa'nın PSG ekibiyle olan sözleşmesinin sona ermesiyle serbest kalan ve 2016'da Manchester United'a bonservissiz transfer olan Zlatan Ibrahimovic'in sözleşmesinin feshedildiği dün açıklanmıştı.

    MLS ekibi LA Galaxy'yle anlaşmaya vardığı öğrenilen Ibrahimovic'in transferiyle ilgili detaylar da ortaya çıktı.

    Sezon sonunu beklemeden ABD'nin yolunu tutacağı belirtilen Ibra'nın LA Galaxy'yle 2019 sezonu sonuna kadar kontrat imzalayacağı ve senelik 1.5 milyon dolar ücret alacağı öğrenildi.

    Ibra'nın Manu macerası sona erdi

    Ibrahimovic'in transferiyle ilgili resmi açıklama ise bugün yapılması bekleniyor.

    MLS'de 3 Mart'ta başlayan transfer dönemi 1 Mayıs'a kadar devam edecek.

    36 yaşındaki İsveçli yıldız oyuncu Manchester United formasıyla iki sezonda çıktığı 53 karşılaşmada 29 kez rakip fileleri havalandırmayı başarmıştı.

    A Spor.com.tr / Dış Haberler

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
    Messiden akıllara zarar gol Messi'den akıllara zarar gol
    Emre Can için son şans! Emre Can için son şans!
    Ibranın ManU macerası sona erdi Ibra'nın ManU macerası sona erdi
    BİZE ULAŞIN