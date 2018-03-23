Ibranın transfer detayları ortaya çıktı!

Manchester United'ın sözleşmesini feshettiği ve ABD birinci futbol ligi MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy'yle anlaşmaya varan Zlatan Ibrahimovic'in transferiyle ilgili detaylar ortaya çıktı.

Fransa'nın PSG ekibiyle olan sözleşmesinin sona ermesiyle serbest kalan ve 2016'da Manchester United'a bonservissiz transfer olan Zlatan Ibrahimovic'in sözleşmesinin feshedildiği dün açıklanmıştı.

MLS ekibi LA Galaxy'yle anlaşmaya vardığı öğrenilen Ibrahimovic'in transferiyle ilgili detaylar da ortaya çıktı.

Sezon sonunu beklemeden ABD'nin yolunu tutacağı belirtilen Ibra'nın LA Galaxy'yle 2019 sezonu sonuna kadar kontrat imzalayacağı ve senelik 1.5 milyon dolar ücret alacağı öğrenildi.





Ibrahimovic'in transferiyle ilgili resmi açıklama ise bugün yapılması bekleniyor.

MLS'de 3 Mart'ta başlayan transfer dönemi 1 Mayıs'a kadar devam edecek.

36 yaşındaki İsveçli yıldız oyuncu Manchester United formasıyla iki sezonda çıktığı 53 karşılaşmada 29 kez rakip fileleri havalandırmayı başarmıştı.



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