Emre Can için son şans!

İtalyan devi Juventus, Liverpool'da forma giyen Türk asıllı Alman yıldız Emre Can transferini rafa kaldırmak üzere!

Bu sezon sonunda Liverpool'la sözleşmesi sona erecek olan Emre Can için Juventus yaklaşık üç ay önce harekete geçmiş ve Alman milli oyuncuya teklif götürmüştü.

Kırmızılar'la sözleşme yenilemeyen ve sezon sonunda Anfield'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Emre Can da gelen teklif sonrası Juventus'a transfer konusunda söz vermişti.

Fakat sözlü anlaşma sonrası görüşmelerde herhangi bir adım atılmaması Juventus'u iyiden iyiye tedirgin etmeye başladı.

Verdiği röportajlarda "Önümüzdeki sezon nerede oynayacağım konusunda henüz karar vermedim" açıklaması yapan 24 yaşındaki oyuncunun bu tavrı Juventus'un sabrını da taşırdı.









Transfer listesinde başka futbolcular da bulunan İtalyan devinin CEO'su Beppe Marotta'nın Emre Can konusunda sabrının taştığı öğrenilirken kulübe alternatif isimlere yönelmeleri için direktif vermeye hazırlandığı kaydedildi.

İtalyan basını da Emre Can'ın bu ay içerisinde Juventus'a kesin bir cevap vermezse transfer ihtimalinin bir daha gündeme getirilmemek üzere rafa kaldırılacağını iddia etti.

Juventus, Emre için dör yıllık kontrat ve yıllık 5 milyon euro teklifte bulunmuştu.



A Spor.com.tr / Dış Haberler