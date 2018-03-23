Dünya Kupasında giyilecek formaların fiyatları

23 Mart 2018, Cuma
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Dünya Kupası'nda giyilecek formaların fiyatları
Güncelleme Tarihi: 23.03.2018 Giriş Tarihi: 23.03.2018
Milli takımımızın yeni formaları tanıtıldığında, görünüşünden çok fiyatları gündem olmuştu. 299 TL olan maç forması ve 129 TL olan taraftar forması, Kimine göre çok yüksek, kimine göre normaldi. Biz de, bazıları 2018 Dünya Kupası'nda giyilmek üzere çıkarılan, diğer milli takım formalarının Türk Lirası bazından fiyatlarını araştırdık.
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