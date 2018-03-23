Ibrahimovic transferini böyle açıkladı

Manchester United'ın sözleşmesini feshettiğini dün açıkladığı Zlatan Ibrahimovic, MLS ekibi Los Angeles Galaxy'ye transferini kendine yakışır bir biçimde duyurdu.

Premier Lig'de geçirdiği iki sezonun ardından Manchester United'ın sözleşmesini feshettiğini açıkladığı İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, anlaşmaya vardığı MLS ekibi Los Angeles Galaxy'ye transferini ilginç bir şekilde duyurdu.



Los Angeles Times gazetesine tam sayfa ilan veren Ibrahimovic, imzasıyla birlikte "Sevgili Los Angeles, önemli değil..." mesajını paylaştı.



Gazetede Ibra'nın LA Galaxy formasıyla fotoğrafı da yer alırken, 36 yaşındaki oyuncunun yeni takımıyla sezon sonuna kadar kontrat imzaladığı ve yıllık 1.5 milyon dolar kazanacağı ifade edildi.









