Türkiye ve İsveç maç yemeğinde buluştu

Ümit Milli Takım ile İsveç arasında oynanacak 2019 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçı öncesi, TFF ve İsveç Futbol Federasyonu yetkilileri ile UEFA delegesi yemekte bir araya geldi.

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ümit Milli Takımımızın, İsveç ile oynayacağı 2019 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçı öncesi, resmi maç yemeği düzenlendi. Alanya'da gerçekleşen yemeğe TFF ve İsveç Futbol Federasyonu yetkilileri ile UEFA delegesi katıldı. Resmi yemek, karşılıklı hediye takdimi ile son buldu" denildi.