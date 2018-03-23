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    23 Mart 2018, Cuma

    DÜNYADAN FUTBOL

    Finlandiya ve Makedonya'dan sessiz prova

    Finlandiya ve Makedonyadan sessiz prova
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 23.03.2018 Giriş Tarihi: 23.03.2018

    Antalya'da kamp yapan ve milli takımları hazırlık maçında golsüz berabere kaldı.

    Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sport Arena Stadı'nda oynanan karşılaşmada her iki takım da ilk yarıda gol bulamadı. İkinci yarıda karşılıklı ataklarla gol arayan her iki takımın mücadelesi sonuç vermedi. Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaklı hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşma 0-0 tamamlandı.

    Galatasaray'ın eski futbolcusu Goran Pandev de formasıyla karşılaşmada süre aldı.

    Karşılaşmayı, otelde tatil yapan lı turistler de izledi.

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