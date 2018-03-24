Beşiktaş için Oliver Torres iddiası

Siyah-beyazlılarda yeni sezon transfer çalışmaları şimdiden hız kazanırken, en çok merak edilen konu ise Anderson Talisca'nın durumu oldu.

Siyah-beyazlılarda yeni sezon transfer çalışmaları şimdiden hız kazanırken, en çok merak edilen konu ise Anderson Talisca'nın durumu oldu.