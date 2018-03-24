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    24 Mart 2018, Cumartesi

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş için Oliver Torres iddiası

    Beşiktaş için Oliver Torres iddiası
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 24.03.2018 Giriş Tarihi: 24.03.2018

    Siyah-beyazlılarda yeni sezon transfer çalışmaları şimdiden hız kazanırken, en çok merak edilen konu ise Anderson Talisca'nın durumu oldu.

    Siyah-beyazlılarda yeni sezon transfer çalışmaları şimdiden hız kazanırken, en çok merak edilen konu ise Anderson Talisca'nın durumu oldu.

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