24 Mart 2018, Cumartesi
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Beşiktaş için Oliver Torres iddiası
Güncelleme Tarihi: 24.03.2018 Giriş Tarihi: 24.03.2018
Siyah-beyazlılarda yeni sezon transfer çalışmaları şimdiden hız kazanırken, en çok merak edilen konu ise Anderson Talisca'nın durumu oldu.
Siyah-beyazlılarda yeni sezon transfer çalışmaları şimdiden hız kazanırken, en çok merak edilen konu ise Anderson Talisca'nın durumu oldu.
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