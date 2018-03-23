Brezilya Rusyaya şans tanımadı

23 Mart 2018, Cuma
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Brezilya Rusya'ya şans tanımadı
Güncelleme Tarihi: 23.03.2018 Giriş Tarihi: 23.03.2018
2018 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynanan maçta Brezilya, deplasmanda Rusya'yı 3-0 mağlup etti.
Luzhniki Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz sona eren mücadelede Brezilya'ya galibiyeti getiren golleri, 53. dakikada Miranda, 62. dakikada Coutinho ve 66. dakikada Paulinho kaydetti.
Brezilya Milli Takımı'nın kadrosuna davet edilen Beşiktaşlı futbolcu Anderson Talisca, yedek kulübesinde oturduğu karşılaşmada forma şansı bulamadı.
Günün diğer maçında Azerbaycan, Maksim Medvedev'in kendi kalesine attığı golle sahasında Belarus'a 1-0 yenildi.
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