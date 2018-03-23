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    23 Mart 2018, Cuma

    DÜNYADAN FUTBOL

    Brezilya Rusya'ya şans tanımadı

    Brezilya Rusyaya şans tanımadı
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 23.03.2018 Giriş Tarihi: 23.03.2018

    hazırlıkları kapsamında oynanan maçta , deplasmanda 'yı 3-0 mağlup etti.

    Luzhniki Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz sona eren mücadelede 'ya galibiyeti getiren golleri, 53. dakikada Miranda, 62. dakikada Coutinho ve 66. dakikada Paulinho kaydetti.

    Brezilya Milli Takımı'nın kadrosuna davet edilen Beşiktaşlı futbolcu Anderson Talisca, yedek kulübesinde oturduğu karşılaşmada forma şansı bulamadı.

    Günün diğer maçında Azerbaycan, Maksim Medvedev'in kendi kalesine attığı golle sahasında Belarus'a 1-0 yenildi.

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